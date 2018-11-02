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02.11.2018 18:56 В Донском после капремонта открылся многопрофильный санаторий «Иншинка» "Вести-Тула"





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«Ремонт сделан качественно, дети довольны. – Отметил главный федеральный инспектор по Тульской области Анатолий Симонов. – Резервный фонд президента России в нашем регионе используется активно. Это видно и по Яснополянской школе, которая сейчас стала Центром одаренных детей, и по Киреевской школе-интернату.



Для лечения детей используются современные методы: диетотерапия, физиотерапия, лечебная физкультура, медицинский массаж. Также по современным требованиям оборудованы игровая комната, тренажерный зал. В общей сложности ремонт обошелся в 33 млн. рублей.





В городе Донском Тульской области после капитального ремонта открылся областной детский многопрофильный санаторий «Иншинка». Сегодня с рабочим визитом его посетили главный федеральный инспектор по Тульской области и заместитель министра здравоохранения. Они осмотрели физиотерапевтические и массажные кабинеты, зал для занятий лечебной физкультурой, столовую, учебные классы и пообщались с ребятами, которые проходят оздоровление.«Ремонт сделан качественно, дети довольны. – Отметил главный федеральный инспектор по Тульской области Анатолий Симонов. – Резервный фонд президента России в нашем регионе используется активно. Это видно и по Яснополянской школе, которая сейчас стала Центром одаренных детей, и по Киреевской школе-интернату.Для лечения детей используются современные методы: диетотерапия, физиотерапия, лечебная физкультура, медицинский массаж. Также по современным требованиям оборудованы игровая комната, тренажерный зал. В общей сложности ремонт обошелся в 33 млн. рублей.



