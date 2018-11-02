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02.11.2018 18:41 На улице Лейтейзена зашумят остролистые клены





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«Мы сажаем саженцы с зарытой корневой системой. Данные саженцы можно сажать практически при любых условиях, потому что растения сформированы. В настоящее время почва ещё не промёрзла. Растения, посаженные в осенний период, приживаются лучше», - говорит референт управления по благоустройству администрации города Тулы Ольга Гресько.



Ещё пару лет и клён зашумит не над речной волной, а вдоль по улице Лейтейзена в Туле. Сегодня здесь высадили 45 молодых остролистных клёнов сорта «Роял Рэд». Работы проводятся в рамках озеленения областного центра. Всего на осенний период запланировано высадить на улицах города оружейников 702 дерева и свыше 8 тысяч кустарников. В настоящее время большая половина уже посажена.«Мы сажаем саженцы с зарытой корневой системой. Данные саженцы можно сажать практически при любых условиях, потому что растения сформированы. В настоящее время почва ещё не промёрзла. Растения, посаженные в осенний период, приживаются лучше», - говорит референт управления по благоустройству администрации города Тулы Ольга Гресько.



