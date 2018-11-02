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НОВОСТИ | Общество



02.11.2018 18:33 Тульская область переходит на цифру
"Вести-Тула"



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Не откладывать до нового года, а уже сейчас приобретать приставки и антенны тем, у кого телевизоры, выпущенные до 2012 года. С такой рекомендации началась сегодняшняя пресс-конференция, посвященная грядущему переходу страны на цифровое телевещание. Произойдёт это уже январе 2019-го.

Федеральная целевая программа реализуется в регионе с 2009 года и год нынешний параллельно с техническими мероприятиями посвящён просветительской работе с населением. Во всех муниципальных образованиях региона проводятся встречи с населением, выпущены информационные листовки, газеты. Подключили к этому процессу волонтёров и соцработников. Уже со следующей недели начнётся подключение второго мультиплекса в том числе в Тульской области, который позволит смотреть в цифровом качестве ещё 10 каналов. В регионе запущена горячая линия.

Как рассказала председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова, «…федеральный телефон горячей линии 8-800-220-20-02 работает круглосуточно. Лучше звонить уже сейчас. Тульский филиал РТРС по телефону 8 (4872) 66-87-87 дает очень подробные консультации. Специалисты выезжают в районы, помогают настроить оборудование, чтобы уже после новогодних праздников они смогли смотреть 20 телевизионных каналов и слушать 3 радиостанции в цифровом качестве.

Для реализации госпрограммы в России построено более 5000 объектов цифрового вещания, из них 24 - в Тульской области. И региональные вставки на телеканалах Россия 1 и Россия 24, благодаря проведенной работе, теперь уже могут смотреть жители всех уголков области в цифровом качестве. Аналоговое телевещание в январе резко не отключат. Оно продолжит работать ещё около года.

«Программа по Тульской области завершена успешно, досрочно. Осталось включить несколько передатчиков второго мультиплекса. Охват населения выше ожидаемого, более 99% первым мультиплексом. Есть у нас проблемные места, в низинах, отдалённые очень, где необходимо выносить антенну или всё-таки прибегать к спутниковому ТВ», - говорит директор филиала РТРС «Тульский ОТРПЦ» Александр Шемякин.






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