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НОВОСТИ | Общество



02.11.2018 16:35 Журналистов тульского филиала ВГТРК наградили за любовь к России



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Журналистов нашей телерадиокомпании наградили за любовь к России. Сегодня в стенах «Октавы» состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса региональных СМИ на лучшую журналистскую работу «Я люблю тебя, Россия!».

Большинство наград забрали именно корреспонденты тульского филиала ВГТРК. Журналистские работы Тамары Соловьёвой, Софии Гафаровой признаны лучшими. А наш коллега специальный корреспондент Алексей Ерёмин был удостоен сразу двух дипломов за первое и второе место в двух номинациях конкурса.

Как рассказал Алексей, «…первая работа посвящена 100-летию военкоматов Тульской области. Это был исторический очерк, в котором рассказывалось обо всех вехах, героях, о Великой Отечественной войне, о 1990-х годах и о том, как сегодня взращивают молодое поколение. Второй фильм, это можно сказать традиционная для меня номинация – фильм «Дыши со мной», который посвящен проблеме алкогольной зависимости».

«Это был специальный репортаж «Будем дружить странами» о Первом молодежном культурном форуме, который прошел в Тульской области. – Рассказывает другой победитель конкурса «Я люблю тебя, Россия!» София Гафарова. – Сама атмосфера располагала к тому, что все было очень интересно. Люди говорили на своих языках, которые были понятны всем».




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