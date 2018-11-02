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НОВОСТИ | Общество



02.11.2018 16:10 Корреспондент «Вестей» выяснила обоснованность цен на сыр
Татьяна Смирнова



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Российскому продовольственному эмбарго уже больше четырех лет. Ограничения, хоть и лишили страну части привычных продуктов, но способствовали притоку инвестиций в отечественное сельское хозяйство и росту производства. Взять, к примеру, сыры. Дефицита не возникло, зато стали производить свое, местное. Правда, цена на отечественный продукт кусается. Но этому есть вполне разумное объяснение.

Естественно, дать исчерпывающий ответ может только производитель. Эта сыроварня в Новомосковске открылась в 2014-м - в год введения санкций против России. Случайность? Нет. Предприниматели попали на волну успеха и сегодня тульский сыр по итальянской технологии известен далеко за пределами области.

«Самый дешевый в нашей линейке – качотта. Цена на него от 800 рублей за килограмм. Следующий сыр – качоковалла, который выдерживается от месяца до полугода. Один из самых дорогих сыров нашей линейки – это таледжио. Стоит он от 1500 рублей за килограмм. Такая цена из-за того, что его трудно производить. Он требует бережного отношения. Практически ежедневно его нужно промывать и переворачивать», - рассказывает исполнительный директор сыроваренной компании Александр Перевезенцев.

Почему именно такая цена, можно легко посчитать. Формирование стоимости конечного продукта вполне прозрачное и арифметически несложное действие. Как рассказал учредитель сыроваренной компании Андрей Чабров, «…на килограмм готового сыра уходит 10 литров молока. Это около 300 рублей. Дальше – итальянская закваска – на три тонны около 20-22 евро. Естественно зарплата, содержание помещения, энергоресурсы. Еще 300-350 рублей. В среднем стоимость килограмма сыра 800-850 рублей».

Сегодняшних покупателей не обманешь. Цену натурального продукта они знают и состав того, что попадает в их потребительскую корзину, основательно изучают. Пармезан, качотта, скаморца, чиамбелла... Поначалу это были скорее непонятные для русского уха слова. Сейчас же итальянские сыры ласкают вкус не только гурманов, а всех, ценящих натуральные продукты.
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