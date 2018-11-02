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02.11.2018 15:41 В Туле работают пункты приемы старых автопокрышек





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Представители территориальных управлений провели разъяснительную работу с руководством шиномонтажных мастерских. И вот уже неделю изношенные автопокрышки вывозят грузовиками прямо из мастерских. Сегодня утром с улицы Рязанской отправили очередную партию на пункт бесплатного приёма отработанной резины.



Как рассказала начальник управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Матвеева, «…в областном центре организовано два пункта приемы изношенных автопокрышек. Один в Скуратове, другой – в поселке Барсуки. За неделю вывезено около 1200 покрышек из пунктов шиномонтажа и гаражных кооперативов».



Изношенную резину - на утилизацию. Чтобы на улицах Тулы в период шиномонтажа не выросли горы покрышек, глава администрации Евгений Авилов дал поручение организовать их централизованный вывоз.Представители территориальных управлений провели разъяснительную работу с руководством шиномонтажных мастерских. И вот уже неделю изношенные автопокрышки вывозят грузовиками прямо из мастерских. Сегодня утром с улицы Рязанской отправили очередную партию на пункт бесплатного приёма отработанной резины.Как рассказала начальник управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Матвеева, «…в областном центре организовано два пункта приемы изношенных автопокрышек. Один в Скуратове, другой – в поселке Барсуки. За неделю вывезено около 1200 покрышек из пунктов шиномонтажа и гаражных кооперативов».



