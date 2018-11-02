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02.11.2018 15:22 Туляки написали «Большой этнографический диктант»





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«Я ответил на все вопросы. Уверен, что правильно. Очень порадовал региональный блок. Выбрать самый трудный вопрос сложно», - говорит председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.



Всего за тест, проверять который будут волонтёры и кураторы, можно было получить 100 баллов. Результаты разместят на официальном сайте акции 12 декабря. Правильные ответы желающие могут посмотреть уже 10 ноября.



«Мне понравилось, что стало больше вопросов про Тульскую область. – Говорит председатель еврейской общины Тулы Ерухом Шальмиев. – Мы многие вещи не знаем, хотя живем на этой земле. Это касается в том числе вопросов культуры».

Большой этнографический диктант» прошёл сегодня в Туле уже в третий раз. 30 вопросов – на всё про всё 45 минут. В этом году свои знания о национальных культурах и истории народов населяющих нашу необъятную Родину проверяли сразу на 93 площадках - представители правительства, администраций, студенты, духовенство и журналисты.«Я ответил на все вопросы. Уверен, что правильно. Очень порадовал региональный блок. Выбрать самый трудный вопрос сложно», - говорит председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.Всего за тест, проверять который будут волонтёры и кураторы, можно было получить 100 баллов. Результаты разместят на официальном сайте акции 12 декабря. Правильные ответы желающие могут посмотреть уже 10 ноября.«Мне понравилось, что стало больше вопросов про Тульскую область. – Говорит председатель еврейской общины Тулы Ерухом Шальмиев. – Мы многие вещи не знаем, хотя живем на этой земле. Это касается в том числе вопросов культуры».



