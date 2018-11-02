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НОВОСТИ | Общество



02.11.2018 15:28 «Недружелюбное привидение Каспер» подтянет уровень новомосковских хоккеистов
Вести-Тула



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Воспитанники хоккейной школы Новомосковска познакомились с недружелюбным привидением Каспером. Именно такое шуточное прозвище в НХЛ за жёсткую манеру игры получил Дарюс Каспарайтис. Звезда с мировым именем, игравший как в России так и за рубежом, олимпийский чемпион приехал в город химиков на пять дней. Цель - подтянуть профессиональный уровень местных ребят.

Делать он это будет не один, а вместе с заслуженным тренером Владимиром Юрзиновым. В ходе этого учебного семинара у гостей запланированы тренировки и встречи с игроками детской, молодёжной и студенческой команд Новомосковска.

Как рассказал олимпийский чемпион по хоккею Дарюс Каспарайтис, «катался с молодёжкой, ребята хорошие, есть очень талантливые, так что уровень очень высокий поставлен в Новомосковске. Хоккей немного поменялся с тех пор, как я закончил, но ребята всё равно интересуются, как подкатываться, как поймать защитника, как поймать нападающего, и я пытаюсь помочь им».

«Все европейские сборные, шведы, финны передают свой опыт. И вот это одна из попыток, тем более, здесь все условия есть, а ребята с удовольствием занимаются», - отметил заслуженный тренер СССР и России по хоккею Владимир Юрзинов.

Несколько практических советов дали приглашенные гости и руководителям команды, так же в ходе визита состоялась официальная встреча с главой администрации Новомосковска Алексеем Бирюлиным.













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