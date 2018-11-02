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02.11.2018 14:49 Дюмин подписал закон о льготном налогообложении "Вести-Тула"





| фото | В следующем году в Тульской области от налога на имущество освобождаются производители баянов и гармоней для народных художественных промыслов, организации федеральной почтjвой связи (за исключением имущества, сданного в аренду) и компании железнодорожного транспорта за недвижимость, используемую для организации работы детских железных дорог и проведения профориентационной работы среди молодежи. Соответствующий закон о льготном налогообложении в 2019-м году подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



Кроме того, ставка налога снизится до 1,14 % для организаций, проводящих спортивные мероприятия в закрытых помещениях на искусственном льду, при условии предоставления помещений на безвозмездной основе для занятий спортсменов-инвалидов - членов спортивных сборных команд Тульской области. А на 0,92 - для образовательных учреждений, готовящих кадров со средним профессиональным и высшим образованием для ОПК Тульской области.







