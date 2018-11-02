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02.11.2018 14:11 В Туле решили не извлекать капсулу из стелы в сквере Коммунаров Вести-Тула





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При этом монумент является памятником регионального значения. Эту проблему обсудили в администрации Тулы непосредственные участники закладки капсулы, представители общественности и правительства города. И пришли к единому мнению: извлекать капсулу сейчас нецелесообразно. Тем более что сохранилась копия текста послания. Его в торжественной обстановке в присутствии ветеранов комсомола и озвучат молодому поколению.



Недоступная капсула комсомольцев. В Туле столкнулись с обидным казусом - с невозможностью достать капсулу, заложенную в основание стелы в сквере Коммунаров полвека назад на 50-летний юбилей ВЛКСМ. Дело в том, что пять лет назад стела была капитально отремонтирована. Из-за угрозы обрушения её фундамент существенно укрепили. В его основание дополнительно залили бетон. А попытки извлечь послание могут нанести серьёзный вред стеле.При этом монумент является памятником регионального значения. Эту проблему обсудили в администрации Тулы непосредственные участники закладки капсулы, представители общественности и правительства города. И пришли к единому мнению: извлекать капсулу сейчас нецелесообразно. Тем более что сохранилась копия текста послания. Его в торжественной обстановке в присутствии ветеранов комсомола и озвучат молодому поколению.

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