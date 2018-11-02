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02.11.2018 13:29 Прокуратура: УК «Тульское УЖКХ» накопила многомиллионные долги Вести-Тула





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Как сообщил прокурор Центрального района города Тулы Олег Тимаков, «денежные средства от граждан поступали, однако объём оплачиваемых ресурсов со стороны управляющей компании был гораздо ниже, чем собираемые денежные средства от граждан, в том числе имелись периоды за которые оплата вообще не поступала».



О том, какие сроки и кому грозят, кто будет гасить многомиллионные долги и угрожает ли что-то добросовестным потребителям? Смотрите выпуск «Вести-Тула» в 20.45.



В Туле по факту неуплаты долгов одной из управляющих компаний возбуждено уголовное дело. Речь идет об организации ООО «Тульское УЖКХ», проверку деятельности которой провели в прокуратуре Центрального района Тулы. Более 6 миллионов рублей - именно такой ущерб, по версии надзорного ведомства, данная УК причинила поставщикам электроэнергии, которым и задолжала кругленькую сумму.Как сообщил прокурор Центрального района города Тулы Олег Тимаков, «денежные средства от граждан поступали, однако объём оплачиваемых ресурсов со стороны управляющей компании был гораздо ниже, чем собираемые денежные средства от граждан, в том числе имелись периоды за которые оплата вообще не поступала».О том, какие сроки и кому грозят, кто будет гасить многомиллионные долги и угрожает ли что-то добросовестным потребителям? Смотрите выпуск «Вести-Тула» в 20.45.





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