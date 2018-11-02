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НОВОСТИ | Общество



02.11.2018 09:55 Киреевской школе подарили вторую жизнь
Татьяна Голубова



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Вот уже более полугода в Центре образования №2 Киреевского района находятся не ученики, а строители, вместо парт – деревянные балки, бетономешалки, стремянки и прочие атрибуты стройки.

Как рассказал глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов, «мы сейчас готовы приступить к асфальтированию, чтобы уйти с улицы. Уже привезены малые архитектурные формы, сейчас занимаемся закупкой мебели».

На данный момент уже подведены все коммуникации, включая отопление, в полном объеме выполнена черновая отделка кабинетов. Такого масштабного ремонта школа, которой без малого 40 лет, не видела с момента открытия. Обращения жителей о плохом состоянии учебного заведения дошли до губернатора, и при содействии Алексея Дюмина были найдены внебюджетные средства на проведение необходимых работ.

По словам директора МКОУ «Киреевский Центр образования №2» Ирины Токаревой, «протекала кровля, температурный режим мы не выдерживали. Теперь у нас новый утеплённый фасад. Своими силами ремонтировали санузлы, классы, а теперь получили профессиональную отделку».

Сейчас работы выполнены на 65%. В кабинетах химии, физики и биологии уже сделаны лаборантские, закуплена современная функциональная мебель и оборудование. В ближайшее время ребята, которые сейчас распределены по другим учебным заведениям, уже смогут переступить порог родной, любимой школы.
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