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02.11.2018 08:59 Жители деревни Волоть по дороге домой рискуют жизнью Кира Черьевская





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«Вечером ходим с работы и не знаем, дойдём до дома или нас, как и остальных погибших, сшибут, - рассказала жительница деревни Волоть Надежда Рудакова. - Водителей просим остановить, они идут нам навстречу иногда, но за остановку в неположенном месте их штрафуют».



Рисковать жизнью и ходить по неосвещённой дороге вечером приходится и мамам с детьми, возвращающимся из Рождественского, где расположен детский сад. Под колеса несущихся машин уже не раз попадали жители Волоти. Из выживших – Сергей Щепотин: «5 декабря 2013 года шли по трассе, а очнулся только в больнице. Женщина насмерть, а у меня перелом обоих ног».



И такие происшествия здесь случаются каждый год. В основном, начинается всё с приходом зимы. За организацию остановочных павильонов на этом участке трассы, как нам сообщили, отвечает Упрадор «Москва - Харьков». В эту организацию мы отправили заявку с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить о возможности организации остановки возле деревни Волоть.



Жители деревни, конечно, надеются на то, что их услышат и помогут. «Слёзно просим главу администрации, губернатора установить освещение и даже не делать остановочные павильоны, а хотя бы разрешить здесь останавливаться автобусам», - говорит Надежда Рудакова.



Эти люди идут вдоль трассы не по собственному желанию. Просто больше нет дороги от ближайшей остановки общественного транспорта в Семёновке до их деревни. На их перекрёстке остановки не было никогда, но из-за резко увеличившегося потока машин за последние годы, эта проблема стала вопросом жизни и смерти.«Вечером ходим с работы и не знаем, дойдём до дома или нас, как и остальных погибших, сшибут, - рассказала жительница деревни Волоть Надежда Рудакова. - Водителей просим остановить, они идут нам навстречу иногда, но за остановку в неположенном месте их штрафуют».Рисковать жизнью и ходить по неосвещённой дороге вечером приходится и мамам с детьми, возвращающимся из Рождественского, где расположен детский сад. Под колеса несущихся машин уже не раз попадали жители Волоти. Из выживших – Сергей Щепотин: «5 декабря 2013 года шли по трассе, а очнулся только в больнице. Женщина насмерть, а у меня перелом обоих ног».И такие происшествия здесь случаются каждый год. В основном, начинается всё с приходом зимы. За организацию остановочных павильонов на этом участке трассы, как нам сообщили, отвечает Упрадор «Москва - Харьков». В эту организацию мы отправили заявку с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить о возможности организации остановки возле деревни Волоть.Жители деревни, конечно, надеются на то, что их услышат и помогут. «Слёзно просим главу администрации, губернатора установить освещение и даже не делать остановочные павильоны, а хотя бы разрешить здесь останавливаться автобусам», - говорит Надежда Рудакова.





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