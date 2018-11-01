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01.11.2018 18:53 Корреспондент тульский «Вестей» узнала, как выбрать правильную тыкву Анастасия Октябрьская





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В овощных палатках этот сезонный овощ вы не найдёте. Продукт штучный и встречается по большей части у дачников. Цена на него сегодня в районе 50-ти рублей за килограмм. Тыква, конечно, не арбуз, но свои тонкости при выборе существуют. Плод должен быть вызревшим, с плотной коркой, без повреждений и высохшей плодоножкой. А вот размер и цвет значения не имеют.



Не рекомендуется покупать половинки и четвертинки тыквы. Выбирайте ту, что целиком пригодится для рецепта. В тесные отношения с другими продуктами тыква вступает хорошо. Применяется как для гарниров, супов, салатов, так и для десертов.

Укрепляет иммунитет, повышает гемоглобин, нормализует работу сердца и кишечника – говорят диетологи. Тыква продукт не только полезный, но и низкокалорийный. Срок созревания плода в нашей полосе 90-95 дней.В овощных палатках этот сезонный овощ вы не найдёте. Продукт штучный и встречается по большей части у дачников. Цена на него сегодня в районе 50-ти рублей за килограмм. Тыква, конечно, не арбуз, но свои тонкости при выборе существуют. Плод должен быть вызревшим, с плотной коркой, без повреждений и высохшей плодоножкой. А вот размер и цвет значения не имеют.Не рекомендуется покупать половинки и четвертинки тыквы. Выбирайте ту, что целиком пригодится для рецепта. В тесные отношения с другими продуктами тыква вступает хорошо. Применяется как для гарниров, супов, салатов, так и для десертов.



