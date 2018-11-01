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НОВОСТИ | Общество



01.11.2018 18:34 Тульским журналистам рассказали об ориентации бюджета
"Вести-Тула"



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Проект главного финансового документа региона, который накануне был внесён на согласование в областную Думу, сегодня представил на брифинге профильный министр Владимир Юдин. Он также сообщил дату публичных слушаний - они состоятся 20 ноября.

Бюджет будет по-прежнему социально-ориентированным. В основе - реализация майских указов президента России, которые подразумевают участие в приоритетных нацпроектах и федеральных программах. А также задачи, поставленные губернатором области в послании региональному парламенту относительно оптимизации расходов и повышению доходов. По предварительным данным, дефицит бюджета составит 4 млрд. 800 миллионов рублей, что на 400 миллионов больше, чем в текущем. И это при доходе в 68 млрд. 100 миллионов рублей.

«Мы в текущем году добились серьезного объема привлечения субсидий в наш регион. Каждая из них имеет свои цели, задачи, индикаторы. – Говорит Владимир Юдин. – Удалось войти в федеральные программы на том же уровне, который был в прошлом году. Это не окончательная цифра. Ряд субсидий распределяется в федеральном бюджете в течение финансового года. То есть цифра будет иметь тенденцию к росту».


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