НОВОСТИ | Общество







01.11.2018 18:34 Тульским журналистам рассказали об ориентации бюджета "Вести-Тула"





| фото |



Бюджет будет по-прежнему социально-ориентированным. В основе - реализация майских указов президента России, которые подразумевают участие в приоритетных нацпроектах и федеральных программах. А также задачи, поставленные губернатором области в послании региональному парламенту относительно оптимизации расходов и повышению доходов. По предварительным данным, дефицит бюджета составит 4 млрд. 800 миллионов рублей, что на 400 миллионов больше, чем в текущем. И это при доходе в 68 млрд. 100 миллионов рублей.



«Мы в текущем году добились серьезного объема привлечения субсидий в наш регион. Каждая из них имеет свои цели, задачи, индикаторы. – Говорит Владимир Юдин. – Удалось войти в федеральные программы на том же уровне, который был в прошлом году. Это не окончательная цифра. Ряд субсидий распределяется в федеральном бюджете в течение финансового года. То есть цифра будет иметь тенденцию к росту».

Проект главного финансового документа региона, который накануне был внесён на согласование в областную Думу, сегодня представил на брифинге профильный министр Владимир Юдин. Он также сообщил дату публичных слушаний - они состоятся 20 ноября.Бюджет будет по-прежнему социально-ориентированным. В основе - реализация майских указов президента России, которые подразумевают участие в приоритетных нацпроектах и федеральных программах. А также задачи, поставленные губернатором области в послании региональному парламенту относительно оптимизации расходов и повышению доходов. По предварительным данным, дефицит бюджета составит 4 млрд. 800 миллионов рублей, что на 400 миллионов больше, чем в текущем. И это при доходе в 68 млрд. 100 миллионов рублей.«Мы в текущем году добились серьезного объема привлечения субсидий в наш регион. Каждая из них имеет свои цели, задачи, индикаторы. – Говорит Владимир Юдин. – Удалось войти в федеральные программы на том же уровне, который был в прошлом году. Это не окончательная цифра. Ряд субсидий распределяется в федеральном бюджете в течение финансового года. То есть цифра будет иметь тенденцию к росту».



