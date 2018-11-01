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01.11.2018 18:16 Тульских спасателей отправили в Краснодарский край





| фото | Тульские спасатели сегодня отправились в Краснодарский край, чтобы помочь коллегам ликвидировать последствия стихийных погодных условий, которые изрядно порушили инфраструктуру.



В частности отряд тульского спасательного центра в составе 12 человек, на 5 спецмашинах прибудет в Туапсинский район, где специальные подготовленные расчеты в кратчайшие сроки проведут работы по развертыванию тяжелого механизированного моста. Стоит отметить, что колонна преодолеет весь путь самостоятельно, это порядка 1400 километров.



Как сообщил начальник Тульского спасательного центра ГУ МЧС России по Тульской области Евгений Орлов, «…задача – совершить марш в Туапсинский район Краснодарского края и навести мост на участке местности, поврежденном ливнями».





