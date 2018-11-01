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01.11.2018 16:22 В Тульской области стараются создать условия для раннего выявления заболеваний Вести-Тула





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Сегодня на заседании заместитель председателя правительства Тульской области отметила сокращение абортов за последние десять лет больше, чем в два раза. Также уменьшилось и количество разводов – на два процента. Меры поддержки системы здравоохранения также способствуют повышению качества и уровня жизни.



Как сообщила заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина, «в рамках реализации федеральных проектов по борьбе с сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями планируется оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием, то есть принимаются последовательные максимально возможные меры по созданию условий раннего выявления заболеваний, качественного диспансерного наблюдения и диспансеризации. Диспансеризация – залог своевременного выявления заболеваний на ранних стадиях, но не везде она идёт должным образом».



Для улучшения демографической ситуации в Тульской области принимают социальные меры поддержки. В своем послании депутатам областной Думы губернатор региона подчеркнул необходимость обратить пристальное внимание на демографический вопрос. Для стабилизации ситуации действуют программы льготного ипотечного кредитования для семей со вторым и третьим детьми, развития детских поликлиник, при рождении первого ребенка выплачивается ежемесячное пособие.Сегодня на заседании заместитель председателя правительства Тульской области отметила сокращение абортов за последние десять лет больше, чем в два раза. Также уменьшилось и количество разводов – на два процента. Меры поддержки системы здравоохранения также способствуют повышению качества и уровня жизни.Как сообщила заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина, «в рамках реализации федеральных проектов по борьбе с сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями планируется оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием, то есть принимаются последовательные максимально возможные меры по созданию условий раннего выявления заболеваний, качественного диспансерного наблюдения и диспансеризации. Диспансеризация – залог своевременного выявления заболеваний на ранних стадиях, но не везде она идёт должным образом».





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