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01.11.2018 16:19 Тульские студенты пообщались с разработчиками электронных урн





| фото | В Тульском государственном университете сегодня у студентов была возможность пообщаться с разработчиками КОИБов - Комплекса обработки избирательных бюллетеней. В обиходе их также называют электронные урны для подсчёта голосов избирателей на выборах в России.



Встреча прошла в рамках 25-летия избирательной системы России. На лекции можно было узнать, как устроена избирательная система в нашей стране, какие новые технологии в этой сфере ждут нас в ближайшем будущем.



«Конструкторы показали свои перспективные разработки. Мы рассказали ребятам, как работают КОИБы. Чтобы они это знали и активнее участвовали в выборах», - говорит председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.









