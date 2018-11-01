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01.11.2018 15:59 Имаму Тульской области исполнилось 65 лет София Гафарова





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Четверть века Ришат Зиятдинович является духовным наставником тульских мусульман. Ведь он вырос в семье потомственных мулл Давыдовых и по предложению старейшин стал продолжателем дела отца. Именно он создал и зарегистрировал религиозную организацию мусульман «Иман» Тулы и Тульской области, что дало право официально существовать общине. Учитывая 1990-годы и закрытость города.



Что любопытно, сегодняшний мулла - в прошлом профессиональный спортсмен. Вместе с сельскими мальчишками он увлекался лыжами, пока учитель физкультуры не посадил его на велосипед. 10 лет туляк выступал за сборную СССР и 20 лет служил в ЦСКА. Потом будучи тренером даже готовил советских велосипедистов к Олимпиаде в Москве. Главным своим спортивным достижением считает - победу в первенства Европы.



Сегодня Ришат-хазрат Давыдов активно представляет и защищает интересы мусульман региона. Он является членом Общественых советов разных ведомств и Общественной палаты региона. Участвует в мероприятиях, проводит встречи. Ведь сегодня приходится объяснять, что истинный ислам не приветствует войны и междоусобицы. Кстати, с митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием он иногда общается по-татарски. Для Ришата Зиятдиновича это родной язык, для Алексия приобретенный в Казахстане.



В свой юбилей имам снова говорит о главной задаче и даже мечте. «Мечеть должна быть в каждом городе. – Говорит Ришат Давыдов. – Очень хочется, чтобы в Туле был выделен участок земли, на котором будет построена мечеть. Это моя мечта».



Из ближайших своих праздников мусульмане отметят 17 ноября Мавлид - день рождения пророка Мухаммеда. Верующие снова потянутся в дом имама, помолиться и пообщаться.





Этот дом с полумесяцем и звездочкой в Горелках знаком практически каждому мусульманину региона. Здесь живет имам Ришат Давыдов. И поскольку в Тульской области до сих пор нет мечети, то помолиться и в праздники, и в будни верующие приходят к нему.Четверть века Ришат Зиятдинович является духовным наставником тульских мусульман. Ведь он вырос в семье потомственных мулл Давыдовых и по предложению старейшин стал продолжателем дела отца. Именно он создал и зарегистрировал религиозную организацию мусульман «Иман» Тулы и Тульской области, что дало право официально существовать общине. Учитывая 1990-годы и закрытость города.Что любопытно, сегодняшний мулла - в прошлом профессиональный спортсмен. Вместе с сельскими мальчишками он увлекался лыжами, пока учитель физкультуры не посадил его на велосипед. 10 лет туляк выступал за сборную СССР и 20 лет служил в ЦСКА. Потом будучи тренером даже готовил советских велосипедистов к Олимпиаде в Москве. Главным своим спортивным достижением считает - победу в первенства Европы.Сегодня Ришат-хазрат Давыдов активно представляет и защищает интересы мусульман региона. Он является членом Общественых советов разных ведомств и Общественной палаты региона. Участвует в мероприятиях, проводит встречи. Ведь сегодня приходится объяснять, что истинный ислам не приветствует войны и междоусобицы. Кстати, с митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием он иногда общается по-татарски. Для Ришата Зиятдиновича это родной язык, для Алексия приобретенный в Казахстане.В свой юбилей имам снова говорит о главной задаче и даже мечте. «Мечеть должна быть в каждом городе. – Говорит Ришат Давыдов. – Очень хочется, чтобы в Туле был выделен участок земли, на котором будет построена мечеть. Это моя мечта».Из ближайших своих праздников мусульмане отметят 17 ноября Мавлид - день рождения пророка Мухаммеда. Верующие снова потянутся в дом имама, помолиться и пообщаться.



