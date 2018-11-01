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НОВОСТИ | Общество



01.11.2018 15:49 К 500-летию кремля в центре Тулы преобразятся многие исторические здания
Елена Панова



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В это время года в Тульском кремле обычно уже бывает тихо, но только не сейчас. В башне Ивановских ворот полным ходом идет работа, монтируют оборудование для новой выставки «Тайны древней крепости». Экспозиция займет два яруса башни и продолжится в соседней – Никитской. Представят экспонаты, рассказывающие историю засечной черты и самого кремля, детали обороны в 15 и 16 веках, реконструкцию военных костюмов русских воинов и монгольских.

Как рассказала заведующая филиалом «Музей «Тульский кремль» Елена Зыкова, «планируем восстановить очень важный элемент воротной башни, герсу – это деревянная, обитая металлом решётка. Будет установлен ворот. Наконец, сбудется мечта поколений экскурсоводов Тульского кремля, которые рассказывали о герсе, но не могли показать её гостям».

В одном из залов кремлёвского атриума тоже работа кипит. Совсем скоро здесь откроют музей археологии. В экспозиции представят артефакты, найденные на территории древней крепости за последние десять лет. В их числе – предметы быта, которые дают более полное представление о жизни наших предков. Долгое время экспонаты хранились в фондах краеведческого музея, где были не доступны для посетителей.

Кроме кремля перемены коснутся ещё нескольких объектов. В Дубне завершается реставрация усадьбы Мосолова. Летом там побывал глава региона Алексей Дюмин. В отремонтированном здании разместят музей металлургии, ЗАГС, кафе.

В Богородицке приведут в порядок въездную башню. Откроют в ней краеведческую экспозицию. Список на реставрацию обширный.

Как сообщила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, «к 2020 году завершится реставрация и музеефикация нашего музейного квартала. Двинулась работа по улице Благовещенской, где развернётся Поленовское подворье».

Но и это далеко не всё. Среди объектов, которые желательно бы реставрировать, и первый корпус педагогического университета на улице Менделеевской – бывшая усадьба Лугининых. Сейчас там находятся исторический и филологический факультеты. К 2020 году, когда запланировано празднование 500-летия кремля, преобразиться должны многие исторические здания в центре.
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