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01.11.2018 15:25 В Туле перед главпочтамтом может появиться место для отдыха Вести-Тула





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Так, на улице Каминского перед главпочтамтом предлагается установить точку общепита. Также эту площадь хотят разделить на пешеходную зону и место отдыха, установить скамейки и выполнить озеленение. Дизайн-проекты ещё находятся на стадии разработки и не утверждены.



В Кировском сквере может появиться открытая сцена. Также там планируют обустроить детскую зону с игровыми элементами, небольшую площадку для занятий воркаутом и реконструируют фонтанный комплекс. Концепцию благоустройства общественных пространств обсудили сегодня в администрации Тулы.Так, на улице Каминского перед главпочтамтом предлагается установить точку общепита. Также эту площадь хотят разделить на пешеходную зону и место отдыха, установить скамейки и выполнить озеленение. Дизайн-проекты ещё находятся на стадии разработки и не утверждены.

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