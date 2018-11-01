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01.11.2018 13:58 Футболисты «Арсенала» вышли в четвертьфинал Кубка России Вести-Тула





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За выход в полуфинал «Арсенал» в двухматчевом противостоянии сразится с «Оренбургом». По календарю, игры должны состояться 6 декабря и 24 февраля. Хозяев полей определит жребий.



Футболисты «Арсенала» вышли в четвертьфинал Кубка России. В матче 1/8-ой финала «оружейники» в Грозном выиграли 2:0 у «Ахмата». В первом тайме ошибкой защитников хозяев поля воспользовался Лука Джорджевич, а после перерыва окончательный результат в быстрой контратаке установил Резиуан Мирзов.За выход в полуфинал «Арсенал» в двухматчевом противостоянии сразится с «Оренбургом». По календарю, игры должны состояться 6 декабря и 24 февраля. Хозяев полей определит жребий.

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