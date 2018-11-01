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01.11.2018 13:46 В Воловском районе перевернулся микроавтобус с рабочими Вести-Тула





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К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. По предварительным данным, водитель «Форда» не справился с управлением. Обстоятельства ДТП выясняются.



Сегодня утром в Воловском районе произошло крупное ДТП. По информации главного управления МЧС по Тульской области, примерно в 5 часов утра на 274-м километре трассы М-4 «Дон» микроавтобус «Форд-Транзит», перевозивший рабочих из Ливенского района Орловской области в Москву, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП два человека погибли и ещё шестеро пострадали.К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. По предварительным данным, водитель «Форда» не справился с управлением. Обстоятельства ДТП выясняются.

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