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01.11.2018 11:46 В Туле прошёл первый концерт фестиваля «Джазовая провинция» Елена Панова





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Продюсер фестиваля в Туле Алексей Штукин рассказал, что «с каждым годом всё больше людей ходят на наши проекты, и эта история будет развиваться, потому что это качественная, самобытная музыка».



«Джазовая провинция» проходит в 23-й раз, охватывает 10 городов Центральной России. Фестиваль продолжается три месяца. Открытие прошло в Москве при участии известного саксофониста Игоря Бутмана. Каждый год организаторы привозят новые коллективы, которые в своих странах приобрели большую известность.

Как музыканты из Нового Орлеана – родины американского джаза. Музыка группы «Stooges» звучит в качестве саундтреков к фильмам и сериалам.



Трубист Джаван Картер: «Этот стиль впитал в себя не только традиционную музыку, но и стили, которые существовали в Новом Орлеане. Задача одна – сделать счастливыми и радостными людей, которые слышат нашу музыку».



Второй концерт «Джазовой провинции» состоится 9 ноября. Выступят коллективы из России, Норвегии, бразильско-голландские музыканты.



Два с половиной часа настоящей, качественной, интеллектуальной музыки. «Если кому-то что-то не понравилось, для нас это не страшно, ведь не все читают от Чехова до Хемингуэя – есть свои предпочтения. Джазовая музыка это то же самое», - говорит арт-директор фестиваля «Джазовая провинция», заслуженный артист России Леонид Винцкевич.Продюсер фестиваля в Туле Алексей Штукин рассказал, что «с каждым годом всё больше людей ходят на наши проекты, и эта история будет развиваться, потому что это качественная, самобытная музыка».«Джазовая провинция» проходит в 23-й раз, охватывает 10 городов Центральной России. Фестиваль продолжается три месяца. Открытие прошло в Москве при участии известного саксофониста Игоря Бутмана. Каждый год организаторы привозят новые коллективы, которые в своих странах приобрели большую известность.Как музыканты из Нового Орлеана – родины американского джаза. Музыка группы «Stooges» звучит в качестве саундтреков к фильмам и сериалам.Трубист Джаван Картер: «Этот стиль впитал в себя не только традиционную музыку, но и стили, которые существовали в Новом Орлеане. Задача одна – сделать счастливыми и радостными людей, которые слышат нашу музыку».Второй концерт «Джазовой провинции» состоится 9 ноября. Выступят коллективы из России, Норвегии, бразильско-голландские музыканты.





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