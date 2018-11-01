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01.11.2018 10:13 В Тульском цирке появился «Остров сокровищ» Надежда Долгих





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«Надо знать его характер, он может боднуть, кивнуть головой так, что мало не покажется, - рассказал дрессировщик рептилий Дмитрий Гриневич. - Змеи и крокодилы не поддаются дрессировке. У каждой змеи свой характер, и каждая змея реагирует по-разному на одно и то же движение».



Чувство опасности сменяется восторгом, когда на островок выбегают обезьянки в костюмах, а шимпанзе поднимается под купол цирка как настоящая акробатка. Завораживает и шоу иллюзионистов, меняющих одежду в одно мгновение. По словам иллюзиониста Константина Сударчикова, «этот жанр основали мой дедушка и моя бабушка в 69-м году, мы третье поколение, продолжатели этого жанра. На двоих у нас сменилось 15 костюмов за пять с половиной минут».



Дарят массу восторга и удивления морские львы, лазерное шоу и акробатическое выступление на мокрых полотнах. Все это разнообразие цветов, жанров, настроений – программа «Остров сокровищ», приехавшая в Тулу впервые.



Огонь, вода и рептилии. На маленьком островке посреди озера - огромные змеи и их укротители. Вода в бассейне вспенивается, когда в ней идет борьба человека с крокодилом.«Надо знать его характер, он может боднуть, кивнуть головой так, что мало не покажется, - рассказал дрессировщик рептилий Дмитрий Гриневич. - Змеи и крокодилы не поддаются дрессировке. У каждой змеи свой характер, и каждая змея реагирует по-разному на одно и то же движение».Чувство опасности сменяется восторгом, когда на островок выбегают обезьянки в костюмах, а шимпанзе поднимается под купол цирка как настоящая акробатка. Завораживает и шоу иллюзионистов, меняющих одежду в одно мгновение. По словам иллюзиониста Константина Сударчикова, «этот жанр основали мой дедушка и моя бабушка в 69-м году, мы третье поколение, продолжатели этого жанра. На двоих у нас сменилось 15 костюмов за пять с половиной минут».Дарят массу восторга и удивления морские львы, лазерное шоу и акробатическое выступление на мокрых полотнах. Все это разнообразие цветов, жанров, настроений – программа «Остров сокровищ», приехавшая в Тулу впервые.





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