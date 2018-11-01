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НОВОСТИ | Общество



01.11.2018 09:29 Здание бывшей арсеньевской поликлиники могут демонтировать
Вести-Тула

Здание бывшей арсеньевской поликлиники могут демонтировать

| фото |
Решилась судьба здания бывшей поликлиники в посёлке Арсеньево. Жители обратились к губернатору с просьбой его отремонтировать. Поликлинику же временно перенесли в здание стационара, которое было введено в эксплуатацию три года назад.

Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин проконтролировал работу Арсеньевского филиала Одоевской больницы. Теперь поликлиника занимает первые два этажа, стационар - третий. Как заверили председателя правительства и врачи, и пациенты, от соединения двух отделений все видят только улучшение медицинских услуг, которые оказываются в прежнем объёме. Было видно, что нет тесноты и столпотворений. Что касается старого здания, то согласно экспертизе оно признано предаварийным. На ремонт потребуется порядка 70 миллионов рублей.

По словам Валерия Шерина, «к сожалению, пока прямых заинтересантов в этом здании нет, для нужд администрации, муниципальных учреждений оно не востребовано. Пока не было и заинтересованных коммерческих предприятий. Если мы не найдём пользователя помещений, то будем принимать решение о демонтаже и благоустройстве территории. У медицинского учреждения есть санитарно-защитные зоны, поэтому большое количество ограничений, как можно использовать соседнее здание».
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