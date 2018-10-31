НОВОСТИ | Общество







31.10.2018 19:27 Тульская мастерица удостоилась премии «Душа России» Кира Черьевская





| фото |



Алла Гончарова является членом союза художников России и международной ассоциации ЮНЕСКО. Её бабушки и прабабушки также были признанными народными мастерами. Настолько с душой они относились к делу, истоки которого берут начало в 17-ом веке. Интерес к нему не угасает и у современного поколения. «Филимоновская игрушка – это не только часть истории моей семьи, но и страны в целом. Ведь начинаешь рассказывать об истории игрушки, говоришь об истории России», - говорит Алла Гончарова.



В 1970-ые годы филимоновскую игрушку, как вспоминает народный мастер, можно было купить в хозяйственном магазине. О качестве говорить не приходилось. И тогда, чтобы спасти искусство, Союз художников России заключил авторские договоры с 7-ю мастерицами из Филимоново. Роспись стали делать лаковыми красками, они более практичные. Сегодня на мастер-классах используют и акриловые. Но глину, исключительно синюю по-прежнему добывают в так называемых ямах деревни Филимоново.



Народный мастер Алла Гончарова учит делать филимоновскую игрушку по всем традициям. От формы, где животные – это их языческие изображения, до росписи. И, несмотря на, казалось бы, строгие ограничения, не существует абсолютно одинаковых игрушек ручной работы. Искусство рода продолжается в семье. Его уже осваивают внуки потомственной мастерицы.

«Бабушка заболела, и мне приснился сон, что стоят белые, не раскрашенные игрушки, а я в то время педагогическое училище заканчивала. И думаю, а как же игрушки, если что-то случится плохое», - рассказывает народный мастер филимоновской игрушки Алла Гончарова. Так она приняла решение продолжить дело своей семьи. И вплотную начала заниматься тем, чему учили с самого детства в долгие осенние и зимние вечера в деревне Филимоново.Алла Гончарова является членом союза художников России и международной ассоциации ЮНЕСКО. Её бабушки и прабабушки также были признанными народными мастерами. Настолько с душой они относились к делу, истоки которого берут начало в 17-ом веке. Интерес к нему не угасает и у современного поколения. «Филимоновская игрушка – это не только часть истории моей семьи, но и страны в целом. Ведь начинаешь рассказывать об истории игрушки, говоришь об истории России», - говорит Алла Гончарова.В 1970-ые годы филимоновскую игрушку, как вспоминает народный мастер, можно было купить в хозяйственном магазине. О качестве говорить не приходилось. И тогда, чтобы спасти искусство, Союз художников России заключил авторские договоры с 7-ю мастерицами из Филимоново. Роспись стали делать лаковыми красками, они более практичные. Сегодня на мастер-классах используют и акриловые. Но глину, исключительно синюю по-прежнему добывают в так называемых ямах деревни Филимоново.Народный мастер Алла Гончарова учит делать филимоновскую игрушку по всем традициям. От формы, где животные – это их языческие изображения, до росписи. И, несмотря на, казалось бы, строгие ограничения, не существует абсолютно одинаковых игрушек ручной работы. Искусство рода продолжается в семье. Его уже осваивают внуки потомственной мастерицы.



