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НОВОСТИ | Общество



31.10.2018 19:27 Тульская мастерица удостоилась премии «Душа России»
Кира Черьевская



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«Бабушка заболела, и мне приснился сон, что стоят белые, не раскрашенные игрушки, а я в то время педагогическое училище заканчивала. И думаю, а как же игрушки, если что-то случится плохое», - рассказывает народный мастер филимоновской игрушки Алла Гончарова. Так она приняла решение продолжить дело своей семьи. И вплотную начала заниматься тем, чему учили с самого детства в долгие осенние и зимние вечера в деревне Филимоново.

Алла Гончарова является членом союза художников России и международной ассоциации ЮНЕСКО. Её бабушки и прабабушки также были признанными народными мастерами. Настолько с душой они относились к делу, истоки которого берут начало в 17-ом веке. Интерес к нему не угасает и у современного поколения. «Филимоновская игрушка – это не только часть истории моей семьи, но и страны в целом. Ведь начинаешь рассказывать об истории игрушки, говоришь об истории России», - говорит Алла Гончарова.

В 1970-ые годы филимоновскую игрушку, как вспоминает народный мастер, можно было купить в хозяйственном магазине. О качестве говорить не приходилось. И тогда, чтобы спасти искусство, Союз художников России заключил авторские договоры с 7-ю мастерицами из Филимоново. Роспись стали делать лаковыми красками, они более практичные. Сегодня на мастер-классах используют и акриловые. Но глину, исключительно синюю по-прежнему добывают в так называемых ямах деревни Филимоново.

Народный мастер Алла Гончарова учит делать филимоновскую игрушку по всем традициям. От формы, где животные – это их языческие изображения, до росписи. И, несмотря на, казалось бы, строгие ограничения, не существует абсолютно одинаковых игрушек ручной работы. Искусство рода продолжается в семье. Его уже осваивают внуки потомственной мастерицы.


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