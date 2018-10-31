Неизбежное:
Капремонт дорожает
Матвей:
Путь к жизни
Большая вода:
Источник счастливой жизни
Отцы и дети:
Отравление метанолом


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



31.10.2018 18:59 Тульская областная Дума – история народовластия
Виталий Моторин



| фото |
Век XIX. Богородицк, родовое имение Бобринских. Не многие знают, что один из знаменитейших дворянских родов региона, принимал активное участие и в его политической жизни. В этих залах звучали новаторские предложения и смелые идеи.

И именно такой, великосветской, была атмосфера парламентаризма в начале его истории, когда Александр II в 1864 году, подарил стране земскую реформу и невиданный ранее глоток свободы. Гласность, газеты, журналы… Слово журналист, кстати, родом из той же эпохи. Собиралось губернское земство в здании Дворянского собрания Тулы. Парламентарии именовались тогда не депутатами, а гласными - они выбирались сроком на 3 года.

«Земская реформа и вообще реформа самоуправления показали, насколько эффективным может быть привлечение народа к решению своих собственных проблем. – Рассказывает профессор кафедры истории и археологии Тульского государственного педагогического университета Елена Симонова. - В результате в Тульской губернии открыто более 500 школ. Были открыты земские больницы, в которых работали врачи с университетским образованием».

Записку о плачевном состоянии здравоохранения подготовил князь Львов. Люди в те годы даже чаще обращались к знахаркам, чем к врачам. Оттого высока была смертность. И это нужно было исправлять. А Лев Толстой, в своем знаменитом кабинете, работал не только над легендарными произведениями, но и над реформами системы образования.

А в этом здании, известном тулякам как Дом Пионеров, начиная с 1870-х годов, располагалась Тульская городская Дума. Именно сюда перемещается политическая жизнь губернии после революции. «1917 год высвободил эту народную энергию для решения насущных проблем. Рабочие, крестьяне постоянно участвовали в собраниях. Народ получил больше возможностей участвовать в политической жизни. Как он этой властью распорядился, это уже другой вопрос», - говорит Елена Симонова.

Большевики, меньшевики, эсеры, зыбкое двоевластие Временного правительства и Советов, Гражданская война - это были самые тяжелые годы не только для страны, но и для парламентаризма. Но это была уже новая эпоха.




АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Ответственное родительство
Агровестник
Текст нового уха
Вести в любой точке мира
Я - мама!
Путёвка в ад
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Портреты
Время ответа
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .