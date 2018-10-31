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31.10.2018 18:29 Губернатор помог жителям Непрядвы достучаться до чиновников Анастасия Октябрьская





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«Я всю ночь не могла уснуть. 33 посудины в спальне и на кухне. И ещё в зале, наверное, 15 ставила. И вёдра и чашки, всё собрала. И текло, текло», - жалуется местная жительница Валентина Семёнова.



Валентина Александровна решилась написать о проблеме напрямую губернатору области Алексею Дюмину. Письмо дошло до адресата. И на злополучной крыше появились рабочие.



«Стяжку устроили по армосетке, то есть это теперь армированная стяжка, надёжная. После чего применили новый материал – техноэласт. Это – современный и надёжный материал», - говорит представитель подрядной организации Алексей Сарьков. Срок службы у такой кровли – от 15-ти до 25-ти лет. Всё зависит от того, насколько бережно её будут обслуживать.



Как рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Тульской области Константин Лопухов, «…капремонт этого дома был запланирован на 2022 год. После обращения жителей к губернатору, дом был включён в программу капитального ремонта как чрезвычайный». Сдали крышу в срок. И она уже успела пройти проверку дождём и снегом.



Два подъезда, десять квартир, ромашки на фасаде, радужная калитка в палисад и вечно текущая крыша. Таким дом сдали в 1989 году, говорят жители единственной в посёлке Непрядва многоэтажки. И у них за плечами 29 лет борьбы с сезонными потопами.«Я всю ночь не могла уснуть. 33 посудины в спальне и на кухне. И ещё в зале, наверное, 15 ставила. И вёдра и чашки, всё собрала. И текло, текло», - жалуется местная жительница Валентина Семёнова.Валентина Александровна решилась написать о проблеме напрямую губернатору области Алексею Дюмину. Письмо дошло до адресата. И на злополучной крыше появились рабочие.«Стяжку устроили по армосетке, то есть это теперь армированная стяжка, надёжная. После чего применили новый материал – техноэласт. Это – современный и надёжный материал», - говорит представитель подрядной организации Алексей Сарьков. Срок службы у такой кровли – от 15-ти до 25-ти лет. Всё зависит от того, насколько бережно её будут обслуживать.Как рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Тульской области Константин Лопухов, «…капремонт этого дома был запланирован на 2022 год. После обращения жителей к губернатору, дом был включён в программу капитального ремонта как чрезвычайный». Сдали крышу в срок. И она уже успела пройти проверку дождём и снегом.



