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31.10.2018 17:15 Алексей Дюмин подписал закон, стимулирующий развитие сферы IT и гостиничного бизнеса





| фото | Алексей Дюмин подписал закон об изменении перечня видов экономической деятельности, по которым устанавливаются пониженные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения



Согласно закону, с 1 января 2019 года перечень видов предпринимательской деятельности, для которых действуют пониженные налоговые ставки (7% и 3%), дополнится двумя группировками видов экономической деятельности.



Так, воспользоваться пониженными налоговыми ставками смогут налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, которые занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения, оказывают консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.



Это позволит стимулировать развитие сферы информационных технологий в Тульской области. Также закон устанавливает пониженные налоговые ставки для гостиниц и иных мест временного проживания в регионе.





