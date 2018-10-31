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31.10.2018 15:47 В Тулу приехали бизнесмены из Италии





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Россия и Италия традиционно поддерживают тесное сотрудничество в экономической сфере. В мероприятии также приняли участие представители Тверской, Костромской, Саратовской, Липецкой и Рязанской областей.



«Продукция тульских производителей всем очень нравится, но для нас она немного экзотичная. – Говорит бизнесмен, руководитель итальянской делегации Андреа Пирас. - Есть замечательный продукт – тульский пряник. Мы его попробовали в прошлом году. В Триесте уже есть кафе, владелец которого хочет подавать тульские пряники к кофе».



Форум уже доказал свою результативность: по итогам 2017 года внешнеторговый оборот стран вырос на 25%, экспорт - на 15%. В Тульской области в 2017 году экспорт товаров в Италию составил порядка 13 млрд. долларов - и всё это в условиях санкций.



«Санкции для нас не были полезными. Это политическое решение, которое не помогло итальянским предпринимателям. На мой взгляд сейчас ситуация намного лучше. То, что мы продолжаем вести бизнес с российскими компаниями – это знак улучшения отношений. Итальянские компании с удовольствием приезжают в Тулу», - говорит Андреа Пирас.



В Туле проходит Российско-итальянский форум. Представители малого и среднего предпринимательства уже в третий раз собрались в городе-герое, чтобы попытаться установить межрегиональные и международные контакты между предприятиями двух стран, а возможно, заключить новые договоры о поставках продукции и услуг.Россия и Италия традиционно поддерживают тесное сотрудничество в экономической сфере. В мероприятии также приняли участие представители Тверской, Костромской, Саратовской, Липецкой и Рязанской областей.«Продукция тульских производителей всем очень нравится, но для нас она немного экзотичная. – Говорит бизнесмен, руководитель итальянской делегации Андреа Пирас. - Есть замечательный продукт – тульский пряник. Мы его попробовали в прошлом году. В Триесте уже есть кафе, владелец которого хочет подавать тульские пряники к кофе».Форум уже доказал свою результативность: по итогам 2017 года внешнеторговый оборот стран вырос на 25%, экспорт - на 15%. В Тульской области в 2017 году экспорт товаров в Италию составил порядка 13 млрд. долларов - и всё это в условиях санкций.«Санкции для нас не были полезными. Это политическое решение, которое не помогло итальянским предпринимателям. На мой взгляд сейчас ситуация намного лучше. То, что мы продолжаем вести бизнес с российскими компаниями – это знак улучшения отношений. Итальянские компании с удовольствием приезжают в Тулу», - говорит Андреа Пирас.



