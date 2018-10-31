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31.10.2018 15:45 Тульский гроссмейстер Александр Гетманский завоевал «золото» чемпионата Европы Вести-Тула





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Воспитанник Заслуженного тренера России Бориса Оксмана одержал победу в молниеносной программе и занял третье место в турнире по быстрым шашкам. Кроме того, сборная России оказалась лучшей в общекомандном зачёте.





Тульский гроссмейстер Александр Гетманский завоевал золотую и бронзовую медали на чемпионате Европы по международным шашкам в Израиле.Воспитанник Заслуженного тренера России Бориса Оксмана одержал победу в молниеносной программе и занял третье место в турнире по быстрым шашкам. Кроме того, сборная России оказалась лучшей в общекомандном зачёте.

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