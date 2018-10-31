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31.10.2018 15:20 На трассе «Дон» грузовик врезался в барьерное ограждение "Вести-Тула"





| фото | Сегодня утром на 260-м километре автодороги «Дон», мужчина 1961 года рождения, управлявший автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом, наехал на металлическое барьерное ограждение слева по ходу движения. В результате ДТП пострадал водитель, который с различными травмами был госпитализирован.



А на 146-м километре автодороги «Крым», молодой человек 1994 года рождения, управляя грузовиком, наехал на стоящий на правой обочине автомобиль «Валдай» под управлением мужчины 1973 года рождения. В результате аварии пострадала женщина, пассажир грузовика, которая с различными травмами была доставлена в районную больницу.





