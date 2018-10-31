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31.10.2018 14:54 Члены Географического общества рассказали киреевским сиротам о путешествиях





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С воспитанниками школы для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей встретились члены регионального отделения Общества. Они познакомили ребят с самыми увлекательными эпизодами своей работы: строительство парусно-моторного тримарана и путешествие на нём по Оке, пешие походы по следам Засечной черты. А ещё учили вязать морские узлы, собирать спилс-карту России. И договорились организовать совместный поход.



Русское географическое общество инициировало проведение по всей стране социальной акции «География – детям». В её рамках для детей, оставшихся без родителей, в детских домах и интернатах, организуются образовательные и просветительские мероприятия. Одно такое прошло в Киреевске.С воспитанниками школы для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей встретились члены регионального отделения Общества. Они познакомили ребят с самыми увлекательными эпизодами своей работы: строительство парусно-моторного тримарана и путешествие на нём по Оке, пешие походы по следам Засечной черты. А ещё учили вязать морские узлы, собирать спилс-карту России. И договорились организовать совместный поход.

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