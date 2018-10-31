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|31.10.2018 14:17 Губернатор подписал закон, стимулирующий развитие малого бизнеса
|Вести-Тула
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал закон, устанавливающий размеры потенциально возможного годового дохода индивидуальных предпринимателей.
Согласно документу срок действия размеров такого дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, продлевается на 2019 и 2020 годы.
Предполагается, что это приведет к дальнейшему стимулированию развития малого бизнеса, а также формированию стабильной налоговой системы на территории Тульской области.
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