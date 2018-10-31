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31.10.2018 14:17 Губернатор подписал закон, стимулирующий развитие малого бизнеса Вести-Тула





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Согласно документу срок действия размеров такого дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, продлевается на 2019 и 2020 годы.



Предполагается, что это приведет к дальнейшему стимулированию развития малого бизнеса, а также формированию стабильной налоговой системы на территории Тульской области.



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал закон, устанавливающий размеры потенциально возможного годового дохода индивидуальных предпринимателей.Согласно документу срок действия размеров такого дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, продлевается на 2019 и 2020 годы.Предполагается, что это приведет к дальнейшему стимулированию развития малого бизнеса, а также формированию стабильной налоговой системы на территории Тульской области.

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