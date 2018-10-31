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31.10.2018 13:14 Федеральные трассы Тульской области зимой будут обслуживать более 120 дорожных машин Вести-Тула





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Заготовлено более 55 тысяч тонн пескосоляной смеси, точно по годовой потребности. Все реагенты прошли лабораторные исследования, и их применение не опасно для окружающей среды. На трассах установлены метеостанции, видеокамеры, датчики состояния дорожного покрытия. Собранная информация в круглосуточном режиме незамедлительно поступает в центр управления Упрдора.



Ведомство Упрдор Москва-Харьков полностью готово к содержанию подведомственной дорожной сети в зимних условиях, сообщает пресс-служба орагнизации. Федеральные трассы Тульской области будут обслуживать более 120 дорожных машин, оснащённых системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать их работу в режиме реального времени.Заготовлено более 55 тысяч тонн пескосоляной смеси, точно по годовой потребности. Все реагенты прошли лабораторные исследования, и их применение не опасно для окружающей среды. На трассах установлены метеостанции, видеокамеры, датчики состояния дорожного покрытия. Собранная информация в круглосуточном режиме незамедлительно поступает в центр управления Упрдора.

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