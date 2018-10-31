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31.10.2018 10:31 В Новомосковске начали развивать флорбол Вести-Тула





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Как рассказал генеральный директор ООО «Полипласт» Александр Ковалёв, «эту идею нам подсказал и презентовал знаменитый хоккеист и тренер Вячеслав Аркадьевич Быков, она нам понравилась Это такой пилотный проект - в пять школ мы вручили оборудование, чтобы детишки попробовали. Надеюсь, им понравится».



Новомосковским хоккеистам льда показалось мало. В городе химиков начали развивать диковинный вид спорта флорбол, или хоккей в зале. Играют в него не на льду, а на паркете, вместо шайбы - мячик, но на площадке всё та же великолепная пятёрка и вратарь. С помощью внедрения в школах флорбола компания «Полипласт», которая выступила спонсором, будет развивать как раз большой хоккей.Как рассказал генеральный директор ООО «Полипласт» Александр Ковалёв, «эту идею нам подсказал и презентовал знаменитый хоккеист и тренер Вячеслав Аркадьевич Быков, она нам понравилась Это такой пилотный проект - в пять школ мы вручили оборудование, чтобы детишки попробовали. Надеюсь, им понравится».





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