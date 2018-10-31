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31.10.2018 10:12 77 лет назад началась Героическая оборона Тулы Алексей Ерёмин





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Но настрой у туляков был совсем другой. «Каждая улица, каждый дом станут могилой для гитлеровских псов», - это слова легендарного Василия Жаворонкова, именно он осенью 1941 года возглавил городской комитет обороны.



«Бойцы видели, что простые граждане, старики, женщины, дети сражаются в окопах. А что же им остаётся делать? Конечно, только сражаться», - рассказал сын председателя Тульского городского комитета обороны В.Г. Жаворонкова Александр Жаворонков.



Семья Нины Занегиной всю войну не покидала родной Тулы. Спасала, вспоминает Нина Васильевна, надежда и вера: «Я смотрела в окно, видела блики самолётов, слышала, как стреляют зенитки, но мне не было страшно. Бабушка была религиозная, верила в Бога, поэтому и я верила, что в бабушкин дом никакая бомба не попадёт».



Все усилия гитлеровцев оказались напрасными, они потерпели поражение. А уже 5 января Тульская область, за исключением западной части Белёвского района, была освобождена от фашистов.



Идут годы, но память о той героической обороне, о туляках жива в сердцах потомков. Об их подвиге сегодня знает весь мир.



Официальной датой начала Героической обороны Тулы считается 29 октября 1941 года. В этот день танковые дивизии Гейнца Гудериана вплотную подступили к городу и попытались взять его с ходу, как Орёл, чтобы и продвинуться как можно быстрее к Москве. За несколько дней были заняты Чернь, Плавск, Щёкино, Косая Гора.Но настрой у туляков был совсем другой. «Каждая улица, каждый дом станут могилой для гитлеровских псов», - это слова легендарного Василия Жаворонкова, именно он осенью 1941 года возглавил городской комитет обороны.«Бойцы видели, что простые граждане, старики, женщины, дети сражаются в окопах. А что же им остаётся делать? Конечно, только сражаться», - рассказал сын председателя Тульского городского комитета обороны В.Г. Жаворонкова Александр Жаворонков.Семья Нины Занегиной всю войну не покидала родной Тулы. Спасала, вспоминает Нина Васильевна, надежда и вера: «Я смотрела в окно, видела блики самолётов, слышала, как стреляют зенитки, но мне не было страшно. Бабушка была религиозная, верила в Бога, поэтому и я верила, что в бабушкин дом никакая бомба не попадёт».Все усилия гитлеровцев оказались напрасными, они потерпели поражение. А уже 5 января Тульская область, за исключением западной части Белёвского района, была освобождена от фашистов.Идут годы, но память о той героической обороне, о туляках жива в сердцах потомков. Об их подвиге сегодня знает весь мир.





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