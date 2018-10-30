Платная парковка:
Ушли в минус
Большая вода:
Источник счастливой жизни
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



30.10.2018 19:44 Специалисты выяснили состав икры, продающейся на улицах Тулы
Татьяна Смирнова



| фото |
Аттракцион неслыханной щедрости! Иначе назвать торговлю красной икрой по цене - не просто демократичной, а невиданно низкой - нельзя. Баночка лососёвого деликатеса стоит всего 200 рублей. Торговцы утверждают, что даже есть сертификат.

Правда, когда наша съемочная группа подошла уже с камерой, продавец ретировался и ни о каком сертификате не вспомнил. В общем, доверяй, но проверяй. На ваших экранах кадры экспертизы икры, купленной на подобном развале на улице Первомайской в Туле. Наисвежайший продукт, произведенный 27 сентября текущего года в Южно-Сахалинске, проверили сотрудники Тульского Центра стандартизации и метрологии. Вот каков вердикт специалистов.

«Провели испытание пищевой ценности продукта. Ни белка, ни жира нет. Есть соль и какая-то субстанция. Присутствуют бактерии группы кишечной палочки. Продукт небезопасный. Это фальсификат. Желатиновые шарики в солевом растворе», - говорит начальник испытательного центра Тульского ЦСМ Татьяна Голуб,

С виду, банки, как банки – не специалист и не поймет, где подвох. Но есть и внешние особенности: к примеру, исследуемая икра была упаковано нестандартно - кольцо оказалось не на верхней крышке, а на дне банки. В самих икринках отсутствовало пятнышко зародыша. Также должны смутить место продажи и цена. Сейчас на таких продавцов ведется настоящая охота комитета по административно-техническому надзору Тулы. Но, видимо, пока рейды икорно-базарный бизнес не пугают.

Многие туляки, глядя на заманчивую цену, покупают продукт, столь далекий от потребительской корзины. Красиво жить не запретишь. Но лишний раз стоит задуматься, что находится под этой крышкой – красивый антураж для стола или польза для здоровья.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Ответственное родительство
Агровестник
Текст нового уха
Вести в любой точке мира
Я - мама!
Путёвка в ад
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Портреты
Время ответа
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .