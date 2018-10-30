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30.10.2018 19:44 Специалисты выяснили состав икры, продающейся на улицах Тулы Татьяна Смирнова





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Правда, когда наша съемочная группа подошла уже с камерой, продавец ретировался и ни о каком сертификате не вспомнил. В общем, доверяй, но проверяй. На ваших экранах кадры экспертизы икры, купленной на подобном развале на улице Первомайской в Туле. Наисвежайший продукт, произведенный 27 сентября текущего года в Южно-Сахалинске, проверили сотрудники Тульского Центра стандартизации и метрологии. Вот каков вердикт специалистов.



«Провели испытание пищевой ценности продукта. Ни белка, ни жира нет. Есть соль и какая-то субстанция. Присутствуют бактерии группы кишечной палочки. Продукт небезопасный. Это фальсификат. Желатиновые шарики в солевом растворе», - говорит начальник испытательного центра Тульского ЦСМ Татьяна Голуб,



С виду, банки, как банки – не специалист и не поймет, где подвох. Но есть и внешние особенности: к примеру, исследуемая икра была упаковано нестандартно - кольцо оказалось не на верхней крышке, а на дне банки. В самих икринках отсутствовало пятнышко зародыша. Также должны смутить место продажи и цена. Сейчас на таких продавцов ведется настоящая охота комитета по административно-техническому надзору Тулы. Но, видимо, пока рейды икорно-базарный бизнес не пугают.



Многие туляки, глядя на заманчивую цену, покупают продукт, столь далекий от потребительской корзины. Красиво жить не запретишь. Но лишний раз стоит задуматься, что находится под этой крышкой – красивый антураж для стола или польза для здоровья.



Аттракцион неслыханной щедрости! Иначе назвать торговлю красной икрой по цене - не просто демократичной, а невиданно низкой - нельзя. Баночка лососёвого деликатеса стоит всего 200 рублей. Торговцы утверждают, что даже есть сертификат.Правда, когда наша съемочная группа подошла уже с камерой, продавец ретировался и ни о каком сертификате не вспомнил. В общем, доверяй, но проверяй. На ваших экранах кадры экспертизы икры, купленной на подобном развале на улице Первомайской в Туле. Наисвежайший продукт, произведенный 27 сентября текущего года в Южно-Сахалинске, проверили сотрудники Тульского Центра стандартизации и метрологии. Вот каков вердикт специалистов.«Провели испытание пищевой ценности продукта. Ни белка, ни жира нет. Есть соль и какая-то субстанция. Присутствуют бактерии группы кишечной палочки. Продукт небезопасный. Это фальсификат. Желатиновые шарики в солевом растворе», - говорит начальник испытательного центра Тульского ЦСМ Татьяна Голуб,С виду, банки, как банки – не специалист и не поймет, где подвох. Но есть и внешние особенности: к примеру, исследуемая икра была упаковано нестандартно - кольцо оказалось не на верхней крышке, а на дне банки. В самих икринках отсутствовало пятнышко зародыша. Также должны смутить место продажи и цена. Сейчас на таких продавцов ведется настоящая охота комитета по административно-техническому надзору Тулы. Но, видимо, пока рейды икорно-базарный бизнес не пугают.Многие туляки, глядя на заманчивую цену, покупают продукт, столь далекий от потребительской корзины. Красиво жить не запретишь. Но лишний раз стоит задуматься, что находится под этой крышкой – красивый антураж для стола или польза для здоровья.



