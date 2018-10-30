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30.10.2018 19:26 Стали ли тульские поликлиники бережливыми? Кира Черьевская, Елена Панова





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«У нас уже есть администратор зала и сотрудник информационного киоска, которые помогают пациентам записаться к любому специалисту. Были разделены потоки: в одном крыле принимались только здоровые дети, в другом – шли к дежурному врачу дети с различными заболеваниями», - рассказывает заместитель главного врача по детству ГУЗ «Городская клиническая больница №2 города Тулы им. Е. Г. Лазарева» Татьяна Корягина.



В качестве дежурного врача уже три года в этой поликлинике трудится бывший фельдшер неотложной помощи Лидия Макарова. В сезон простуд нагрузка сильно возрастает. «Сейчас сезон простуд, погода прохладная. Соответственно нагрузка на врача возрастает. Смена до трёх часов, уже приняла 60-70 детишек», - говорит Лидия Макарова.



Одним из главных результатов внедрения системы бережливых поликлиник должно стать сокращение очередей. Запись к узким специалистам и на анализы теперь ведут педиатры, а результаты можно получить день в день. Но ещё не везде всё идеально. И жалобы продолжают иметь место – на очереди к дежурным врачам, по новой системе записи к узким специалистам. На что обратил внимание во время совещания губернатор. «Принцип бережливых поликлиник подразумевает исключить очереди, разведение потоков, чтобы не было ожидания. Если это не так, значит, где-то сбой», - отметил Алексей Дюмин.



По словам министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, «…если бы на был реализован проект «Бережливая поликлиника», то была бы заблокирована запись к дежурному врачу людям, которым нужна помощь здесь и сейчас. Бывают перекосы. Мы наблюдаем и постоянно корректируем».



И всё же, как было заявлено в докладе, время ожидания записи в регионе сейчас не превышает 5 дней и соответствует требованиям программы государственных гарантий. Уже в сентябре начался второй этап реализации проекта, который направлен на работу с маломобильными группами населения. В 2019 году продолжатся ремонты в поликлиниках области. Совершенствоваться работа медучреждений будет до тех пор, пока обращения граждан не превратятся в положительные отзывы.



Более 17 тысяч пациентов закреплено за детской поликлиникой городской больницы №2 на улице Дегтярёва. Проект, который сейчас называют «Бережливой поликлиникой», в этом учреждении, начали внедрять в одном из первых в Тульской области, после проведенного капремонта.«У нас уже есть администратор зала и сотрудник информационного киоска, которые помогают пациентам записаться к любому специалисту. Были разделены потоки: в одном крыле принимались только здоровые дети, в другом – шли к дежурному врачу дети с различными заболеваниями», - рассказывает заместитель главного врача по детству ГУЗ «Городская клиническая больница №2 города Тулы им. Е. Г. Лазарева» Татьяна Корягина.В качестве дежурного врача уже три года в этой поликлинике трудится бывший фельдшер неотложной помощи Лидия Макарова. В сезон простуд нагрузка сильно возрастает. «Сейчас сезон простуд, погода прохладная. Соответственно нагрузка на врача возрастает. Смена до трёх часов, уже приняла 60-70 детишек», - говорит Лидия Макарова.Одним из главных результатов внедрения системы бережливых поликлиник должно стать сокращение очередей. Запись к узким специалистам и на анализы теперь ведут педиатры, а результаты можно получить день в день. Но ещё не везде всё идеально. И жалобы продолжают иметь место – на очереди к дежурным врачам, по новой системе записи к узким специалистам. На что обратил внимание во время совещания губернатор. «Принцип бережливых поликлиник подразумевает исключить очереди, разведение потоков, чтобы не было ожидания. Если это не так, значит, где-то сбой», - отметил Алексей Дюмин.По словам министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, «…если бы на был реализован проект «Бережливая поликлиника», то была бы заблокирована запись к дежурному врачу людям, которым нужна помощь здесь и сейчас. Бывают перекосы. Мы наблюдаем и постоянно корректируем».И всё же, как было заявлено в докладе, время ожидания записи в регионе сейчас не превышает 5 дней и соответствует требованиям программы государственных гарантий. Уже в сентябре начался второй этап реализации проекта, который направлен на работу с маломобильными группами населения. В 2019 году продолжатся ремонты в поликлиниках области. Совершенствоваться работа медучреждений будет до тех пор, пока обращения граждан не превратятся в положительные отзывы.





