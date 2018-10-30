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30.10.2018 18:57 В Тульской области мужчина погиб от удара током
"Вести-Тула"



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Трагедия произошла в Заокском районе. Там на одном из приусадебных участков было обнаружено тело 48 летнего мужчины. В данный момент следователи проводят проверку, однако уже есть предварительные данные об обстоятельствах гибели мужчины.

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева, «…мужчина на своем приусадебном участке производил строительные работы. В ходе перемещения строительных лесов потерпевший зацепил электропровода, в результате чего получил удар током. Смерть наступила на месте происшествия. В ходе осмотра места трагедии, видимых признаков насильственной смерти на мужчине не обнаружено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».


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