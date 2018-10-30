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30.10.2018 18:36 Корреспондент «Вестей» выяснила, как Тула справилась со снегопадом Татьяна Голубова





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В Туле на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина столкнулись маршрутка и легковушка. В результате ДТП у газели оторвало боковую дверь, а пассажирам пришлось добираться до работы на других общественных автосредствах. Кроме того, на проспекте Ленина образовался длинная пробка. Еще одна авария произошла на улице Советской рядом с цирком: трамвай въехал в кузов автомобиля. И это несмотря на то, что областной центр убирать от снега начали еще накануне вечером. На улицы города выехали 76 специальных машин.



Как рассказал заместитель директора АО «Спецавтохозяйство» Максим Честнов, «…техника работала по всему городу, в том числе и в населенных пунктах Большой Тулы. Основные последствия снегопада уже ликвидированы. Сейчас идет вывоз снега».



Прибавилось работы и у управляющих компаний, качество ее выполнения контролируют инспекторы управления по административно-техническому надзору. Сегодня прошел первый, за осенний сезон, рейд по проверке расчистки придомовых территорий от снега и наледи. Согласно правилам благоустройства – входная группа, тротуар, проезжая часть – должны быть убраны до асфальта. Проверка показала: справились быстро не везде. Из 331 двора в 71 выявлены нарушения.

«К работам управляющие компании приступили, но к качеству есть претензии. Чаще всего не расчищается проезжая часть во дворах, подходы к домам не обрабатываются противогололедными реагентами», - рассказывает заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Василий Ростовцев.



Сейчас основные последствия первого снегопада уже ликвидированы, полным ходом идет вывоз снега во всех, даже отдаленных районах города. По правилам уборка дворовой территории должна производится в течение двух часов после окончании снегопада. При выявлении нарушений управляющей компании выдается требование устранить их в течение суток. За нарушение сроков или систематическое нарушение Правил УАТН налагает штраф на юридическое лицо в размере от 100 до 300 тысяч рублей.





Скрежет снеговых лопат, треск льда под ногами, звуки буксующих машин… так сегодня начался день. Под самый конец октября зима все-таки постучалась в двери, всю ночь шел снег, под утро ледяной дождь, образовавший ледяную корку. Поэтому автомобилистам пришлось очищать машины не только от снега, но и от наледи. Многие из тех, кто не успел «переобуть» своих железных коней, и вовсе не сели за руль. Дорожные испытания тоже прошли не все. Многочисленные ДТП, и соответственно, пробки.В Туле на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина столкнулись маршрутка и легковушка. В результате ДТП у газели оторвало боковую дверь, а пассажирам пришлось добираться до работы на других общественных автосредствах. Кроме того, на проспекте Ленина образовался длинная пробка. Еще одна авария произошла на улице Советской рядом с цирком: трамвай въехал в кузов автомобиля. И это несмотря на то, что областной центр убирать от снега начали еще накануне вечером. На улицы города выехали 76 специальных машин.Как рассказал заместитель директора АО «Спецавтохозяйство» Максим Честнов, «…техника работала по всему городу, в том числе и в населенных пунктах Большой Тулы. Основные последствия снегопада уже ликвидированы. Сейчас идет вывоз снега».Прибавилось работы и у управляющих компаний, качество ее выполнения контролируют инспекторы управления по административно-техническому надзору. Сегодня прошел первый, за осенний сезон, рейд по проверке расчистки придомовых территорий от снега и наледи. Согласно правилам благоустройства – входная группа, тротуар, проезжая часть – должны быть убраны до асфальта. Проверка показала: справились быстро не везде. Из 331 двора в 71 выявлены нарушения.«К работам управляющие компании приступили, но к качеству есть претензии. Чаще всего не расчищается проезжая часть во дворах, подходы к домам не обрабатываются противогололедными реагентами», - рассказывает заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Василий Ростовцев.Сейчас основные последствия первого снегопада уже ликвидированы, полным ходом идет вывоз снега во всех, даже отдаленных районах города. По правилам уборка дворовой территории должна производится в течение двух часов после окончании снегопада. При выявлении нарушений управляющей компании выдается требование устранить их в течение суток. За нарушение сроков или систематическое нарушение Правил УАТН налагает штраф на юридическое лицо в размере от 100 до 300 тысяч рублей.





