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НОВОСТИ | Общество



30.10.2018 17:30 Бассейн Центра образования №22 обещают сдать к 1 декабря



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Из тульского Центра образования №22 к губернатору Алексею Дюмину обратились с жалобой родители учащихся. Летом по программе «Народный бюджет» там приступили к ремонту бассейна.

По контракту подрядчик должен был сдать объект к началу учебного года. Первая четверть закончилась, а дети до сих пор в бассейн не приходили. Планировалось починить кровлю, сделать внутреннюю отделку и гидроизоляцию чаши для воды. В общей сложности на ремонт потратили пять миллионов рублей.

Сроки сдачи подрядчик пропустил уже на два месяца. За каждый день просрочки на него наложат штраф – процент от общей суммы договора. Обещают, что бассейн сдадут к 1 декабря.

Как рассказал глава администрации Тулы Евгений Авилов, «…был найден субподрядчик, который активно включился в работу. На сегодняшний день полностью смонтирована кровля, сделана внутренняя отделка стен, проводятся работы по гидроизоляции чаши бассейна».
«Прошу взять под личный контроль и сроки, которые вы обозначили, соблюсти. Также нужно рассказать жителям о причинах задержки сдачи объекта», - подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.


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