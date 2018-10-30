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30.10.2018 17:09 Большинство фасадов в центре Тулы не соответствуют требованиям





| фото | 116 фасадов зданий из 194 проверенных в зоне проекта по ревитализации исторического центра Тулы имеют нарушения. Такую статистику представил заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев на оперативном совещании в администрации города.



Сотрудники управления проверили фасады на 10 улицах, в том числе в Садовом переулке, на улице Розы Люксембург, Фридриха Энгельса и Советской. 39 фасадов, имеющих нарушения, являются объектами культурного наследия. Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил донести до предпринимателей новые правила содержания фасадов зданий в ближайшее время.







