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30.10.2018 16:50 Тульские коммунальщики ликвидируют последствия снегопада "Вести-Тула"





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Как рассказал заместитель директора АО «Спецавтохозяйство» Максим Честнов, «…техника работает по всему городу, в том числе и в Большой Туле. Основные последствия снегопада уже ликвидированы. Сейчас идет вывоз снега. В ближайшее время город должен быть в полном порядке».

На уборку тульских дорог сегодня вышли полсотни единиц техники. Об этом сообщают специалисты «Спецавтохозяйства». В течение этих суток дороги будут подметать и обрабатывать противогололедным реагентом на магистральных и второстепенных улицах. Особое внимание уделяется остановочным павильонам, пешеходным переходам и парковочным карманам.Как рассказал заместитель директора АО «Спецавтохозяйство» Максим Честнов, «…техника работает по всему городу, в том числе и в Большой Туле. Основные последствия снегопада уже ликвидированы. Сейчас идет вывоз снега. В ближайшее время город должен быть в полном порядке».



