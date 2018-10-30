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НОВОСТИ | Общество



30.10.2018 17:21 «Ростелеком» предложил тулякам расширенные возможности «Умного дома»
Вести-Тула



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«Ростелеком» начал продажи в Центральной России комплекта «Управление» коробочного решения «Умный дом». В отличие от предыдущих, новый набор включает в себя не только контроллер и датчики открытия и движения, но также «умную» лампочку и розетку. Для действующих и новых абонентов – жителей Тулы и Тульской области, «Ростелеком» проводит акцию, предлагая год бесплатного пользования сервисом.
«Умная» лампочка позволяет через контроллер удалённо управлять освещением, менять яркость и даже оттенок цвета. Помимо этого, она может быть использована в связке с другими элементами системы. Например, включаться, когда срабатывает датчик движения: все эти параметры пользователь может самостоятельно настроить в личном кабинете с удобным и понятным интерфейсом. А «умная» розетка обеспечит дистанционный контроль за бытовыми электроприборами через мобильное приложение.
Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:
«Само понятие «комфорт» давно переросло мягкий диван и уютный халат. Новые продукты «Ростелекома» нацелены, в первую очередь, на увеличение сохранности и безопасности дома. Наш новый комплект «Умного дома» станет незаменимым приобретением для рассеянных людей или тех, кто постоянно сомневается: «А выключил ли я утюг?». Теперь вы сможете избавиться от сомнений, просто заглянув в мобильное приложение. Причём для установки не нужно звать специалиста: любой легко установит систему самостоятельно. Настройте свою жизнь сами!».
Управление системой осуществляется через приложение для мобильных устройств «Умный дом Ростелеком» или личный кабинет на сайте услуги. В случае возникновения нештатных ситуаций система сама сообщит хозяину жилища о случившемся посредством e-mail, SMS или Push-уведомлений.
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