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НОВОСТИ | Общество



30.10.2018 13:43 Туляки вспомнили жертв политических репрессий
Виталий Моторин



| фото |
Мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв политических репрессий, в Туле по традиции начинаются в сквере на пересечении улицы Дмитрия Ульянова и Красноармейского проспекта.

Здесь проходит ставшая уже традиционной акция, которая начинается с церковного молебна за упокоение душ, погибших во времена террора. Акция, как правило, собирает более сотни участников. Это люди разных поколений – те, чьих родственников коснулись несправедливые, а часто и надуманные обвинения.

Станислав Хлебников: «Моего отца арестовали в 38-м году. Он работал в кружке моделирования во Дворце пионеров. Пришли за ним как за врагом народа. Он сказал моей матери, что быстро разберутся, но с тех пор его не видели».

Так же здесь сегодня те, для кого просто важно почтить память жертв политических репрессий. «Я к этому неравнодушна и всегда буду помнить о том, что столько людей погибло», - говорит Лидия Харитонова.

Главные атрибуты этой памятной акции – красные гвоздики, а кроме них – списки тех, кто был репрессирован в 30-40-е годы в Тульской области, а также несколько микрофонов, в которые каждый желающий может эти списки зачитать.

В 11 часов траурные мероприятия начались и у памятного знака в Тесницком лесу.













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