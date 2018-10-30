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30.10.2018 13:14 В Богородицком районе на скользкой дороге перевернулся автобус Вести-Тула





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Как рассказал руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, «… по предварительной информации пассажирский автобус ПАЗ на скользкой дороге не справился с управлением и совершил опрокидывание. В момент ДТП в салоне автобуса находились около 10 человек, в том числе несколько учителей местной школы. Сотрудниками автоинспекции проводится работа по скорейшей ликвидации последствий аварии, а также устанавливаются обстоятельства данного ДТП».





Обледенение дороги стало причиной ДТП с участием пассажирского автобуса в Богородицком районе, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Около восьми утра в Единую службу спасения поступило сообщение об опрокидывании автобуса «ПАЗ» в деревне Ломовка. В салоне находились 10 пассажиров, среди которых несколько учителей местной школы. Травмы получили три человека, а один пассажир - мужчина 1977 года рождения - погиб.Как рассказал руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, «… по предварительной информации пассажирский автобус ПАЗ на скользкой дороге не справился с управлением и совершил опрокидывание. В момент ДТП в салоне автобуса находились около 10 человек, в том числе несколько учителей местной школы. Сотрудниками автоинспекции проводится работа по скорейшей ликвидации последствий аварии, а также устанавливаются обстоятельства данного ДТП».







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