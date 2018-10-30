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НОВОСТИ | Общество



30.10.2018 12:37 На улице Калинина в Туле отопительный сезон более 10 лет начинается с разрытий
Татьяна Голубова

На улице Калинина в Туле отопительный сезон более 10 лет начинается с разрытий

| фото |
Детская площадка во дворе многоквартирного дома на улице Калинина в Туле с недавнего времени стала по-настоящему опасным аттракционом, спуск с горки ведет в глубокую яму с горячими трубами и торчащими бетонными плитами.

9-этажный дом, 600 жителей, из которых 250 – дети. Спокойно погулять и поиграть во дворе здесь не могут уже с сентября, и такая ситуация повторяется уже более 10 лет. Перед отопительным сезоном «Тульские теплосети» разрывают ямы на несколько метров, ремонтируют одну и ту же трубу и оставляют всё в таком виде, по словам местных жителей, до неопределённого времени.

«Перед тем, как включить отопление эту яму разрыли. В таком виде она простояла месяц», - рассказала жительница дома Татьяна Иванова.

В прошлом году такие же ямы без ограждения простояли с сентября и почти до нового года, пока жители не обратились в администрацию города.
«Ограждения сделали буквально перед вашим приездом. Как объяснить ребёнку, что туда нельзя лазить. Говорим одно и то же, а результата от «Тепловых сетей» нет», - возмущается другая жительница дома.

«Тульские теплосети» объясняют ситуацию по-своему: каждый год здесь возникают новые проблемы, то аварийные ситуации с горячей водой, то с отоплением.

Как сообщил заместитель генерального директора по производству АО «Тулатеплосеть» Михаил Харитонов, «ежегодно мы проводим гидравлические испытания с целью подготовки к отопительному сезону. К сожалению, сети изношены, поэтому в этом году произошло гораздо больше порывов. На Калинина, 26 произошёл порыв горячего водоснабжения в первой декаде октября, но в начале отопительного сезона нам не хватило средств на оперативное устранение разрытия».

Всего по Туле в этом году перед отопительным сезоном образовалось более 500 подобных разрытий, которые устраняются до сих пор. На данный момент теплосетями принимаются все усилия для ликвидации последствий, конкретно на улице Калинина проблему обещали устранить в течение следующей недели.













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