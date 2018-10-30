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30.10.2018 11:27 В тульских шиномонтажах возникли очереди Анастасия Октябрьская





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Ответственность за несвоевременную замену шин не предусмотрена. Оштрафовать сегодня могут разве что за износ резины. Сроки так называемой «переобувки» водители устанавливают сами. По словам директора сервиса Эдуарда Бобылёва, «первые звоночки начались в четверг на прошлой неделе, появились клиенты в достаточном количестве, начался шиномонтаж. Начало пика положено».



Сейчас запись на шиномонтаж в районе двух-трёх дней. Труднее всего попасть в сервис в вечерние часы и выходные. Но если вы не едете на шиномонтаж, шиномонтаж едет к вам. Вот уже два года к услугам туляков – передвижная станция.



Есть ещё один способ. Без очередей «переобуться» можно и у себя в гараже. Главное, сделать это вовремя, чтобы не попасть в число участников зимнего слёта любителей летней резины.



Погода портится. По прогнозам в начале недели ночные заморозки, дождь со снегом. А вот уже к выходным синоптики обещают нам +10. Автомобилисты в замешательстве. «Замена должна производиться заранее. Это октябрь - ноябрь месяц», - говорит старший инспектор группы по пропаганде БДД УГИБДД по Тульской области Александр Ларин.Ответственность за несвоевременную замену шин не предусмотрена. Оштрафовать сегодня могут разве что за износ резины. Сроки так называемой «переобувки» водители устанавливают сами. По словам директора сервиса Эдуарда Бобылёва, «первые звоночки начались в четверг на прошлой неделе, появились клиенты в достаточном количестве, начался шиномонтаж. Начало пика положено».Сейчас запись на шиномонтаж в районе двух-трёх дней. Труднее всего попасть в сервис в вечерние часы и выходные. Но если вы не едете на шиномонтаж, шиномонтаж едет к вам. Вот уже два года к услугам туляков – передвижная станция.Есть ещё один способ. Без очередей «переобуться» можно и у себя в гараже. Главное, сделать это вовремя, чтобы не попасть в число участников зимнего слёта любителей летней резины.





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